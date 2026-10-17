Разведслужбы Саудовской Аравии уверены, что в подготовке ударов хуситов по территории королевства участвует Иран, сообщает The Wall Street Journal(WSJ) со ссылкой на источники. По данным газеты, помощь от Тегерана включает наведение при ударах дронов и ракет, а также обучение, разведданные и тактические указания.

Под удары движения «Ансар Аллах» (хуситы) попадают саудовские нефтяные танкеры, энергетические объекты, аэропорты. При одном из прошлых обстрелов был атакован аэропорт Эр-Рияда — погибли больше 10 человек. Кроме того, поддержка Тегерана позволила группировке быстро захватить территории в Йемене, включая побережье Баб-эль-Мандебского пролива.

В июле Тегеран направил два авиарейса на территории под контролем хуситов — официально для перевозки йеменских паломников и делегатов. Однако, как утверждают источники издания, на самом деле на борту находились иранские военные специалисты из КСИР, а также системы наведения, взрыватели и комплектующие для БПЛА. Просаудовские силы попытались сорвать прилет второго борта ударом по ВПП в Сане, но удар привел к резкой эскалации конфликта.