Турецкий журналист Джелал Чифтчи, объявленный Азербайджаном в международный розыск, принес извинения государству и народу страны за свои публикации. Соответствующее обращение он опубликовал в социальной сети X.

«Я сожалею, что мои публикации вызвали обиду и разочарование у братского азербайджанского народа. Я открыто и искренне приношу извинения государству и народу Азербайджана за выражения, вышедшие за рамки того, что я намеревался сказать. С уважением прошу принять мои искренние извинения», — написал Чифтчи.

Он признал, что должен был тщательнее оценить возможные последствия своих высказываний и выражаться яснее и осторожнее.

Чифтчи также заявил, что не намеревался вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, подстрекать народ против государства, провоцировать беспорядки или добиваться насильственного захвата власти и силового изменения конституционного строя.

«Азербайджан — братское государство, и азербайджанский народ для нас братский. Я в полной мере уважаю независимость, суверенитет, территориальную целостность и конституционный строй Азербайджанской Республики», — подчеркнул он.

Ранее Генеральная прокуратура Азербайджана объявила гражданина Турции Джелала Чифтчи, обозревателя газеты Şanlıurfa Olay, в международный розыск. Ему вменяются публичные призывы к насильственному захвату власти и распространение материалов религиозно-экстремистского характера.