Жена принца Гарри Меган Маркл привлекла внимание общественности нестандартной обувью. Речь идет о туфлях с коровьим принтом итальянского дизайнера Gianvito Rossi, которые герцогиня Сассекская надела на встречу в благотворительной организации Smart Works.

Модные эксперты оценили обувь как не соответствующую ее статусу. 37-летняя Маркл также дополнила образ светлым пальто Oscar de la Renta и черным платьем Hatch, который выпускает одежду для беременных, передает ren.tv.

В конце прошлого года жена британского принца появилась на церемонии вручения наград British Fashion Awards в достаточно откровенном наряде: на герцогине было черное платье с открытым плечом и черный маникюр. Это шокировало королевскую семью и даже заставило некоторых ее членов пригрозить выгнать беременную Меган.

Minval.az