Компания The Little Cat представила на выставке CES-2019, проходящей сейчас в Лас-Вегасе, беговую дорожку для котов. Как пишет «Лайфхакер», с её помощью наши домашние любимцы смогут развлечься в отсутствие хозяев, а заодно и сбросить лишний вес.

Беговая дорожка The Little Cat представляет собой колесо, по внутренней поверхности которого скользит лучик светодиода. По замыслу создателей, кот должен заинтересоваться этим светящимся пятном и начать его преследовать, постоянно вращая при этом колесо.

Продукт оснащён системой интеллектуального управления, которая позволяет хозяину со смартфона менять скорость и направление вращения колеса, регулируя тем самым нагрузку для своего питомца.

Стоимость умной беговой дорожки для котов составит 1800 долларов, начало продаж — в марте.

Minval.az