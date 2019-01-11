11 января в Москве состоялась традиционная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами государств-участников СНГ, которая прошла в формате рабочего завтрака.

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ, во встрече принимал участие посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу.

В ходе встречи были подведены итоги проделанной в 2018 году работы по углублению многостороннего взаимодействия в формате Содружества, намечены приоритеты и ключевые задачи в СНГ на ближайший год под председательством Туркменистана с акцентом на укрепление внешнеполитической координации.

Участники также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам.

Minval.az