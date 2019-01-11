Возвращение в «Спартак» футболиста Аяза Гулиева породило множество шуток из-за его внешнего сходства с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым, пишет «Лайф».

Хабиб Нурмагомедов официально перешел в Спартак!

ХАБИБ, ТЫ ДОМА! pic.twitter.com/2LhwRsmT9O — СРА4ТВ (@sra4tv) 9 января 2019 г.

В стороне не остались и спортивные издания. В одном из них сравнение увидел и сам прославленный чемпион, поспешивший прокомментировать ситуацию и дать футболисту ценный совет.

— Аяз, смотри не подводи. Тебя назвали Хабибом, так что на людей не прыгай за сеткой, за стадионом, — сказал настоящий Хабиб.

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