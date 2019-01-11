Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов написал стихотворение «Ровач» (Процветающий) в честь жеребенка, родившегося 1 января 2019 года, сообщает в пятницу русскоязычная газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Стихотворение, опубликованное на первой полосе газеты, посвящено жеребенку буланой масти, подаренному в минувшую среду, от имени личного состава туркменского МВД, главе государства во время посещения животноводческого комплекса министерства. Туркменского лидера также попросили дать имя первому ахалтекинцу, родившемуся в новом году. Учитывая, что жеребенок появился на свет в год, девиз которого «Туркменистан – Родина процветания», президент Гурбангулы Бердымухамедов назвал его Ровач.

На следующий день Бердымухамедов «посетил Международный ахалтекинский коневодческий комплекс, где в своём рабочем кабинете уделил время литературному творчеству» и написал это стихотворение.

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