В последние годы в России все чаще закрывают объекты, которые, так или иначе, касаются Азербайджана, его культуры и истории. Так, несколько лет тому назад был закрыт кинотеатр «Баку», затем школа имени Керима Керимова, в которой предавались азербайджанский и русский языки, потом Всероссийский азербайджанский конгресс (ВАК), а сейчас добрались и до мечети…

Предыстория мечети

В начале 90-х годов, когда еще не существовало диаспоры, была группа людей, которая не знала, что такое диаспора, но они понимали, что надо что-то делать для азербайджанцев… Эти люди, после распада СССР были у власти в Азербайджане, но потом — по известной всем причине – от власти этой были отстранены.

Аяз Муталлибов вместе со своими малочисленными сторонниками перебрался в Москву, при этом все они понимали, что в ближайшие десятилетия в Азербайджан дорога «заказана». И потому решили оставить свой след в истории азербайджанцев в Москве. По инициативе Мамеда Гулиева, экс-прокурора Баку, было решено построить азербайджанскую мечеть.

Тогда по всем рынкам начались сборы средств на строительство азербайджанской мечети в Москве. Но для строительства нужна была земля. У Аяза Муталлибова и у Мамеда Гулиева был общий друг — Баязитов Рашид — который и возглавляет мечеть, расположенную около станции метро «Отрадное». Муталлибов и Гулиев договорились с Рашидом, и он пообещал, что подарит землю под строительство мечети. За короткое время были собраны средства и началось строительство азербайджанской шиитской мечети. Существуют видеоролики и документация, из которых видно, как Мамед Гулиев лично заложил капсулу под фундамент мечети, которую впоследствии назовут «Инам». Также была открыта и общественная организация с аналогичным названием.

Азербайджанцы со всех концов города собирались в этой мечете, делали большие пожертвования. Но в те годы никому и в голову не пришло оформить землю мечети на организацию «Инам», потому что у азербайджанцев принято верить, как говорится, «на слово».

Как обстоит дела на сегодня

Как рассказали «Минвалу» прихожане мечети, после смерти Мамеда Гулиева и возвращения Аяза Муталлибова в Азербайджан, за мечетью уже не стояли политические силы. Рашид начал играть свою игру, каждый месяц «убирал» имамов по разным надуманным причинам.

«В итоге, когда перед его офисом азербайджанцы начали митинговать, кто-то снял видеоролик и выложил в Интернет, Рашид вышел и сказал: «Вашей мечети здесь нет. Эта моя собственность и все документы оформлены на меня». На что азербайджанцы ответили: «Возможно, земля и твоя, по глупости тех людей, которые строили здесь мечеть, но мечеть эта — наша». На что он ответил: «Раз мечеть ваша, а земля моя, то разберите свою мечеть, по кирпичам, а то я ее сам разберу», — рассказал нам прихожанин мечети, пожелавший остаться неизвестным.

По его словам, с Рашидом встречались разные аксаккалы, духовные деятели – все они пытались прийти к какому-то компромиссу, но Рашид от всех компромиссных вариантов отказывался и даже кидался фразой, что мечеть «построил он». Другими словами, почувствовав безнаказанность, он начал мучать прихожан.

В конечном счете, Рашид сдал мечеть в аренду и сказал, что готов допускать до управления мечетью азербайджанцев, если они будут платить. Сначала он назначил таксу в 300 тысяч рублей, но позже спустил до 250 тысяч. Долгое время азербайджанские прихожане скидывались и платили за аренду. Но после того, как в России начался кризис и многие рынки закрылись (а деньги собирались именно с этих рынков), стало очень сложно платить за аренду мечети, и было очень обидно, ведь мечеть «Инам» была построена на средства тех же самых азербайджанцев! Люди тогда решились собраться и попытаться поговорить с Рашидом по поводу аренды. Он отказался от этих разговоров и поставил вопрос ребром…

По словам нашего собеседника, после долгих переговоров, несколько месяцев тому назад, Рашид согласился с тем, что азербайджанцы будут платить только за коммунальные услуги, а все деньги, которые собираются в ящиках «нязир гутусу», он заберет себе.

Прошло несколько месяцев, Ращид увидев, что в ящиках «нязир гутусу» собирается не густо, потребовал, чтобы азербайджанские прихожане заплатили ему за ноябрь аренду… Прихожане заплатили. Но за декабрь – уже не смогли. Тогда Рашид закрыл мечеть и уволил главного имама. Сейчас Рашид угрожает сдать эту мечеть в аренду дагестанцам или таджикам, сделать ее суннитской мечетью.

Прихожане мечети полагают, что эту проблему можно будет решить только если в дело вмешается азербайджанское правительство или духовные структуры.

Несколько лет тому назад азербайджанцев выгнали из соборной мечети при помощи ОМОНа. Если и сейчас так получится, то у азербайджанцев не останется ни одного выхода, как пойти в иранскую мечеть…

Кстати говоря, об иранцах. Стоит отметить, что данное положение устраивает полностью их. Иранцы не имеют большой диаспоры в Москве, но при этом довольно широко представлены в религиозной жизни в Москве. Тут резонно было бы спросить для чего?

Иранцы имеют в Москве свой культурный центр, при котором проводят разные мероприятия. Теперь же азербайджанцам, оставшимся без мечети, приходится обращаться за помощью к иранцам. Кстати, по вопросу мечети азербайджанцы обращались к представителю Али Хамнеи в Москве, который отгородился фразой, что вся документация на имя Рашида Баязитова и отказался им помогать.

Акпер Ибрагимов

Minval.az