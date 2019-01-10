Влиятельный вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой), приговоренный в 2018-м к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима за вымогательство, до сих пор не этапирован из СИЗО «Красная Пресня», несмотря на вступление приговора в силу. Об этом в четверг, 10 января, пишет «Росбалт».

По данным источника в правоохранительных органах, Калашов — важный свидетель по делу о получении взятки сотрудниками ГУ Следственного комитета России (СКР) по Москве. Следователи считают, что его показания подтверждают вину экс-главы управления СКР по ЦАО Алексея Крамаренко, который находится под арестом.

Уточняется, что Шакро Молодого, находящегося в статусе свидетеля в деле о взятках, могут передопросить или же предъявить ему обвинения в случае появления «свежих данных».

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