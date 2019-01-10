Путину на фоне споров с Лукашенко нечего противопоставить этому

Сосуществование человека и дикой природы — тема неисчерпаемая. Важная ее часть — правила и советы на случай встречи с диким зверем в его природной, скажем так, среде обитания. В их числе и главное предостережение: ни в коем случае не кормить медведей и даже не оставлять съедобных отбросов там, где «потапычи» могут до них добраться. Во-первых, получив «угощение» один раз, на второй косолапый будет требовать его силой. А во-вторых, и в-главных, медведь запоминает еще и «человеческий» запах, исходящий от подачек и дальше уже без колебаний воспринимает человека как добычу. А медведя, который уже попробовал человеческую кровь, приходится убивать.

Стоит ли переносить эти закономерности в политику — спор из разряда вечных. Однако то, что происходит сегодня между Беларусью и Россией, заставляет в который уже раз задуматься, возможно ли вообще выстроить с такой страной, как РФ, добрососедские отношения в принципе или же добрососедство в Кремле будут трактовать как страх и повод «дожимать» своих соседей вплоть до полной потери суверенитета. Серия перепалок, «завуалированные» обвинения, которые произносятся таким вот «политическим театральным шепотом», чтобы их было слышно даже на галерке, частые встречи между Путиным и Лукашенко — строго говоря, все это уже было в прошлом. «Коммерсантъ» так вообще заявляет, что «предновогодние ссоры Минска с Москвой стали традицией, которая не была нарушена и на этот раз». Правда, при этом признает, что сегодня градус противостояния повыше, чем прежде. И ставки, кстати говоря, тоже: эксперты уже заговорили о возможности «поглощения» Беларуси Россией.

Понятно, что для Азербайджана все это представляет далеко не умозрительный интерес. Баку и Минск активно и плодотворно сотрудничают во многих сферах. Азербайджан закупает в Беларуси военную продукцию, в том числе знаменитые «Полонезы». Александр Лукашенко не однажды принципиально высказывался в поддержку Азербайджана на многих международных «площадках», включая ЕАЭС и ОДКБ, куда входит Армения, но не входит Азербайджан. Поэтому и следят за происходящим между Москвой и Минском в Баку с понятным вниманием.

Согласно официальной версии, то в Москве не желают поставлять Беларуси нефть и газ по внутрироссийским ценам. И еще задумали такой налоговый маневр, который «накажет» Минск на несколько миллиардов. Но самое главное, выполнение этих условий в Москве жестко увязывают с «запуском» соглашений о создании союзного государства России и Беларуси. Только вот это если и правда, то не вся. Москва, которая до недавнего времени явно не стремилась ускорить выполнение этих соглашений, теперь вдруг включает «форсированный режим». К тому же это уже другая Москва. Интеграционные соглашения с Беларусью были подписаны в 1999 году, еще в те времена, когда президентом России был Борис Ельцин, и в Минске полагали, что к суверенитету Беларуси в РФ отнесутся с должным уважением. Но теперь у власти в РФ Владимир Путин, и прежней уверенности у Минска уже нет. Особенно после 2014 года.

Популярно мнение, что союзное государство России и Беларуси не на бумаге, а в реальности — это для Владимира Путина надежный способ остаться у власти в 2024 году уже в качестве главы этого государства. Такую версию, в частности, высказывает в своей колонке в Bloomberg европейский обозреватель агентства Леонид Бершидский. По его мнению, для Путина выход на пенсию в 2024 году – «страшный вариант». В гарантии личной безопасности, которые может предоставить ему преемник, Владимир Владимирович не верит (добавим от себя: в том числе и потому, что помнит, что обошелся без большого пиетета со своими недавними соратниками по «ельцинской» команде, в которую входили, кстати говоря, и Гайдар, и Немцов, и Березовский, и Анатолий Собчак). По мнению Бершидского, более тесный союз России и Беларуси для Путина — это способ сохранить власть. Один из вариантов, который излагает эксперт, состоит в том, что Путин возглавит «значительно усиленный» высший орган Союзного государства – Высший государственный совет.

Правда, в эту версию верят не все. И не только потому, что в свое время, напомним, «балканский мясник» Слободан Милошевич, отработав положенный срок на посту президента Сербии, тоже пересел в кресло президента Союзной республики Югославия, куда к этому моменту входили только Сербия и Черногория, но это не спасло его ни от отставки, ни от тюремной камеры, да и сохранить Югославию тоже не удалось — вышедшая из ее состава последней Черногория сегодня уже вступила в НАТО. В голосовании на сайте «Эхо Москвы» Александр Лукашенко в качестве возможного главы союзного государства попросту разгромил Путина: он набрал 68% голосов, в то время как Путин — 7%. Еще 25% затруднились ответить. Можно, конечно, отмахнуться: «Эхо Москвы» — сайт оппозиционный, но он все же российский, а записные «эхомосковские» либералы не очень жалуют и Лукашенко. Так что для Путина куда проще в том же 2024 году или посадить в президентское кресло послушную марионетку (опыт есть), или же изменить конституцию.

Другое дело, что и своим избирателям надо будет что-то предъявить. А с этим «напряженка». Социально-экономическая ситуация в РФ, как выражаются в среде современной молодежи, «не вау», и шансов переломить ситуацию не просматривается. Особенно если санкционное давление будет усиливаться (в чем тоже сомнений мало). Дает о себе знать и экономическая цена гонки вооружений.

Другое дело, если Путин, который уже попробовал на вкус электоральный эффект от крымской эйфории, вновь разыграет свой имидж «собирателя земель».

Во всяком случае, еще до того, как нынешний спор Москвы и Минска выплеснулся в топ-новости, старший научный сотрудник американского Института Катона, российский экономист и экс-советник Путина Андрей Илларионов в эфире телеканала «112 Украина» высказал прогноз: следующей жертвой российской экспансии может стать именно Беларусь. В том числе и потому, что у нее нет такого ресурса, как членство в НАТО. Тогда этот прогноз казался фантастическим, но тот же Илларионов напоминает: «В 2013 году, когда я говорил в том числе в интервью Сергею Лещенко, что Россия присоединит Крым, Лещенко точно так же спрашивал: «Вы что, серьезно думаете, что Путин присоединит Крым?!»».

Сегодня «крымский сценарий» в отношении Беларуси уже не воспринимается как нечто абсолютно невозможное. Более того, говорят именно о поглощении, а не объединении. Пресс-секретарю президента РФ Дммтрию Пескову уже приходится опровергать наличие у РФ такого рода планов. Велик соблазн поверить,..но точно так же даже не Песков, а Путин собственной персоной обещал «не обезьянничать» и не признавать независимость Абхазии и Южной Осетии и заверял, что в Крыму нет российских войск.

Другой вопрос, удастся ли Москве реализовать этот сценарий на практике. Тем более что договориться с Минском не удается — по крайней мере пока.

Понятно и другое. В Минске не приглашают к себе базы НАТО, но и российских баз на ее территории тоже нет. Беларусь активно наводит мосты с Западом. Словом, Александр Лукашенко — не тот политик, который уступит суверенитет собственной страны за цены на нефть. Более того, в последние годы он активно реализует в своей политике лозунг «Живе Беларусь!», по сути дела выбив почву из-под местной оппозиции. Главред «Эхо Москвы» Венедиктов признает: «…Лукашенко хочет сохранить для Беларуси независимость и быть независимым президентом». По его словам, в Беларуси «довольно быстро развивается внедрение белорусского языка, например, белорусской истории». В своем новогоднем обращении Александр Григорьевич тоже говорил об укреплении белорусской государственности. Наиболее проницательные эксперты советуют вспомнить и аресты в конце 2016 года наиболее активных Интернет-агитаторов за «русский мир» — за решеткой тогда оказались Юрий Павловец, Дмитрий Алимкин и Сергей Шиптенко, под псевдонимами печатавшиеся на российских информационных ресурсах Regnum, Lenta.ru и EADaily. Словом, в Беларуси хорошо и тепло относятся к России, но все же не настолько, чтобы отказаться от своей независимости. И в таком случае как бы не пришлось вспоминать о партизанских традициях той же Беларуси…

А Венедиктов в эфире своей радиостанции уже отметил: Путин не знал, как реагировать на четыре мешка картошки, которые Лукашенко подарил ему после переговоров 29 декабря: “Я точно видел, что Путин не знал, как реагировать. Я просто это видел. То есть это какой-то троллинг, для него недоступный”. А в соцсетях тут же напомнили, что в Беларуси есть старинный обычай: если сватам по какой-то причине в семье предполагаемой невесты отказывали, то в качестве отступного, чтобы не обидеть, как раз и дарили мешок картошки.

Остается надеяться, что смысл подарка Путину его советники все же растолкуют.

Minval.az