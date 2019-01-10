В Центральноафриканской республике может появиться российская военная база.

Об этом заявила в интервью РИА Новости министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.

В августе страны подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. После этого в Беренго создали центр, где солдаты с помощью российских инструкторов учатся обращаться с оружием и изучают методы ведения боя.

«Мы о конкретном развитии базы еще не говорили, но такая возможность не исключается в рамочном соглашении <…>. Если президентами, как верховными главнокомандующими, как руководителями нации, будет принято решение о размещении базы, значит, к этому наши страны придут, ну а мы, как министры, уже будем его реализовывать», — пояснила Кояра.

Министр отметила, что образовательный армейский центр в Беренго нельзя считать российской военной базой, однако люди уже начали воспринимать его именно так.

Minval.az