Российский военный спутник «Космос-2430» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

По данным NORAD, спутник сгорел 5 января.

Отмечается, что «Космос-2430» был запущен в 2007 году и использовался как часть системы предупреждения о ракетном нападении «Око».

По информации агентства, связь со спутником была потеряна еще в 2012-2014 годах — согласно неподтвержденным данным, к этому времени он выработал свой ресурс.

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