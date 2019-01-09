

По информации министра здравоохранения Грузии Давида Сергеенко, на данный момент с вирусом гриппа госпитализированы до 640 пациентов и 39 из них находятся в отделении реанимации.

Как сообщил Сергеенко журналистам, 45% — это показатель обратившихся к врачу сразу после выявления вируса.

«По состоянию на сегодня, показатель по сравнению со вчерашним днем позитивный. Почти на 100 меньше случаев госпитализации из-за вируса гриппа, это хорошая динамика. Сейчас госпитализированы и лечатся до 640 пациентов и 39 из них находятся в отделении реанимации. Это показатель, требующий внимания, и, несмотря на то, что показатель ново заразившихся вирусом снижается, течение остается тяжелым. Хочу подчеркнуть еще одно, что из пациентов, обратившихся к врачу и своевременно начавших лечение, лишь 45% сделали это в первые два дня. Важно, чтобы эти показатели увеличились. То есть, люди, обнаружив симптомы, должны сразу обращаться к врачу и получить правильное лечение», — заявил министр здравоохранения.

Minval.az