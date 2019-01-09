Родным второго президента Армении Роберта Кочаряна не разрешили навестить его на Новый год.

Как передает Sputnik Армения, об этом адвокат Кочаряна – Арам Орбелян – сообщил журналистам перед заседанием Апелляционного суда по вопросу меры пресечения в отношении экс-президента.

На 9 января суд общей юрисдикции в Ереване назначил заседание для рассмотрения ходатайства адвокатов Кочаряна об изменении меры пресечения в отношении экс-президента и освобождении его под залог.

«По крайней мере, до вчерашнего дня, 8 января, было именно так. Проблема связана не с членами семьи. Есть общий запрет на свидания», — сказал Орбелян.

До второго президента Армении не дошли и передачи от родных. Адвокат объяснил это тем, что передача посылок в тюрьме была разрешена лишь 29 декабря и 5 января.

«Посылки можно было передать только в указанные дни. Это касается не только Кочаряна, но и всех тех лиц, которые содержатся в УИУ «Кентрон», — сказал юрист.

По этому вопросу адвокаты Кочаряна уже обратились к омбудсмену Армении.

Журналисты также поинтересовались, в каких условиях содержится экс-президент в тюрьме, и есть ли у него возможность заниматься спортом.

«Он продолжает заниматься спортом. У него есть возможность заниматься 1 час в день в спортзале, а также йогой в комнате, поскольку размеры помещения не позволяют заниматься каким-то другим видом спорта», — сказал Орбелян.

Что касается самого помещения, где находится Кочарян, то, по информации юриста, это – обычная одноместная камера.

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