Центральная избирательная комиссия Украины во вторник зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты: мэра Львова, лидера партии «Самопомощь» Андрея Садового, лидера партии «Общественно-политическое движение «Справедливость» Валентина Наливайченко, лидера Социал-демократической партии Сергея Каплина и самовыдвиженца Виталия Скоцика. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом зарегистрированы пять кандидатов в президенты на выборах, которые состоятся 31 марта.

Ранее Центризбирком зарегистрировал первого кандидата на пост президента Украины — бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко.

Minval.az