Инцидент в Караганде не мог носить межнациональный характер, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян после заседания формирующейся фракции блока «Мой шаг» в понедельник.

«Соболезную родственникам погибшего и подчеркиваю, что инцидент не может носить межэтнический харакатер. Конфликтующие стороны не были моноэтничными», — цитирует Пашиняна «Спутник».

Среди конфликтующих, инициировавших драку, был и этнический казах, там не может быть национальной подоплеки, подчеркнул и.о. премьер-министра. Он призвал армянские СМИ распространять информацию только после тщательной проверки.

Напомним, в ночь на 1 января в ресторане «Древний Рим» произошла драка. В результате инцидента погиб 23-летний житель Караганды, еще трое получили ранения. По факту драки и убийства, задержаны 7 человек, из них пятеро арестованы. Среди них 1 казах, двое – армян, еще один армянин находится в розыске. Итого – четверо, национальность которых известна. Кто по национальности остальные трое задержанных – неизвестно.

Инцидент уже обсудили главы МИД Армении и Казахстана и начальник полиции Армении и глава МВД Казахстана.

Minval.az