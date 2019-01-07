Армения продолжает обсуждать возможность поставки иранского газа. Об этом в понедельник в ходе беседы с журналистами заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян.

«Вопрос поставки иранского газа всегда стоит на повестке дня. Мы будем обсуждать этот вопрос до тех пор, пока не будет найдено конкретное и выгодное решение», — цитирует ТАСС и.о. главы армянского кабмина.

Пашинян также добавил, что официальный Ереван продолжает вести переговоры и с российской стороной о цене на газ.

«Мы продолжаем переговоры и сделаем все для защиты интересов нашей страны», — добавил и.о. руководителя армянского правительства.

Как ранее сообщала пресс-служба «Газпрома», с 1 января цена на российский газ для Армении пересмотрена. Она составит $165 за тысячу кубометров. Ранее армянская сторона платила за тысячу кубометров $150.

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