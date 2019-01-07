Родители Джейми Оливера — известного всему миру повара, телеведущего, и автора множества кулинарных книг, были вовсе не аристократами, а владельцами скромного деревенского паба. Но недавно Джейми захотелось испытать на себе роль владельца старинного семейного гнезда знатной британской семьи.

Как стало известно изданию 7Дней, 43-летний Оливер приобрел особняк, возведенный еще в 16 веке и расположенный в графстве Эссекс. Эта недвижимость служила домом многим поколениям хозяев-аристократов, у которых Джейми приобрел поместье. За свою покупку Джейми, практически не торгуясь, выложил немалые деньги — около 6 миллионов фунтов стерлингов. За эту сумму он стал владельцем не только основного особняка и 70 акров окружающей его земли, но и домика фермера, где может жить до шести человек, конюшен, а также вместительного гаража.

Между прочим, до того, как домом заинтересовался Оливер, от него отказались несколько предыдущих покупателей. Они решили воздержаться от покупки особняка после того, как до них дошли слухи о привидении, якобы появляющемся в одной из комнат дома. Как утверждает местная легенда, по ночам в детской можно увидеть призрак старинной детской игрушки – лошадки-качалки и отчетливо услышать скрип, который раздается, когда она начинает раскачиваться сама по себе. Однако Джейми эта история совершенно не смутила. Оливер заявил, что ни он сам, ни его жена Джулс, ни кто-либо из пяти детей знаменитого телеповара, привидений не боятся. А история о призраке его только подогрела его любопытство.

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