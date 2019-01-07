Томос об автокефалии украинской церкви в ближайшее время будет возвращён в Стамбул, поскольку документ подписали не все члены Святейшего синода Константинополя. Об этом сообщил глава департамента по делам религий и национальностей Минкульта Незалежной Андрей Юраш, пишет «Лайф».

— Он подписан только Вселенским патриархом. Потом там должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего синода патриархата, — объяснил Юраш во время рождественской литургии в соборе Святой Софии в Киеве.

По его словам, свои подписи священнослужители должны поставить через два дня во время заседания Синода. После этого, как отметил Юраш, пергамент навсегда вернут на Украину и будут хранить «в особых условиях».

Minval.az