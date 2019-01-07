В Грузии зафиксировано 158 случаев «свиного гриппа».

По заявлению руководителя Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, на данный момент в стране зафиксировано 158 случаев т.н. свиного гриппа.

По его словам, на фоне создавшегося положения Министерство здравоохранения Грузии приняло решение о т.н. протоколе первичного здравоохранения, и 5 учреждений в Тбилиси перешли на работу в чрезвычайном режиме.

«По нашим исследованиям в стране отмечается около 162 лабораторно подтвержденных случаев [заболевания гриппом], из которых 158 – это H1N1. Остальные 4 случая это H3N2. Также появился вирус типа В, который протекает относительно легко. По данным за прошедшую неделю, показатель заболеваемости у нас 256 на 100 000 населения. По сравнению с данными недельной давности — их стало меньше на 21.

По-прежнему высоким остается показатель госпитализации из-за тяжелых респираторных инфекций. Этот показатель снизился с 41% до 33%, но и он высок. В Тбилиси 5 учреждений здравоохранения перешли на работу в чрезвычайном режиме», — заявил Гамкрелидзе.

Minval.az