В австрийском Зальцбурге прошла фотовыставка в рамках международной кампании «Мир без мин», организованной азербайджанским общественным объединением «Фотоклуб Gilavar». Экспозиция состоялась 15 октября на площади перед Центральным вокзалом города при поддержке Азербайджанского дома в Австрии.

Фотоэкспозиция привлекла внимание к минной проблеме не только как к последствию прошлого конфликта с Арменией, но и как к крупнейшему гуманитарному препятствию для нормальной жизни общества, социального восстановления и построения мирного будущего на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана.

Посетителям представили 22 документальные фотографии, рассказывающие о последствиях минной проблемы и ее влиянии на жизнь людей на освобожденных территориях Азербайджана.

На выставке было подчёркнуто, что непредоставление Арменией точных карт заминированных территорий привело к гибели почти 500 человек в постконфликтный период.

Выставка, организованная на центральной площади Зальцбурга, не только напомнила о важности права на жизнь в мирной обстановке, но и призвана способствовать включению принципа «Мир без мин» в Цели устойчивого развития ООН в качестве 18-й цели.

Аналогичная фотоэкспозиция 5 октября была проведена в Женеве (Швейцария), 7 октября в Брно (Чехия), 9 октября в Любляне (Словения), 11 октября в Сараево (Босния и Герцеговина), 13 октября в Загребе (Хорватия).

Фотоклуб Gilavar является победителем 2026 года грантового конкурса «Инициативы по проблеме мин и неразорвавшихся боеприпасов», объявленного Агентством неправительственных организаций Азербайджана совместно с Фондом возрождения Карабаха при партнерстве с ANAMA.