Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что до конца 2026 года проведет личную встречу с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Немецкий политик обсудит с главой Белого дома ситуацию вокруг Украины, подчеркнул канцлер на пресс-конференции после саммита Евросовета.

«Не позднее декабря у меня появится следующая возможность лично обсудить это с президентом США», — отметил Мерц.

Политик добавил, что регулярно проводит телефонные переговоры с Трампом. Однако позиция Европы относительно дальнейшей поддержки Украины остается неизменной.