6 декабря в Екатеринбурге полицейские обнаружили в автомобильном гараже склад с алкоголем. Акцизные марки на более 10 тысяч изъятых бутылок были подделаны.

Как передают российские СМИ, предполагаемым владельцем склада оказался уроженец Азербайджана 1981 года рождения. Он прибыл на склад на автомобиле марки Daewoo Nexia и был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина заявил, что он кладовщик.

Обнаруженный алкоголь будет передан на экспертизу в Роалкогольрегулирование по УрФО. После исследования бутылки отправятся на специальное перерабатывающее предприятие.

Minval.az