Массовые демонстрации прошли 6 января в казахстанском городе Караганде. Их причиной стала потасовка и поножовщина с участием армян, которая произошла в ночь на 1 января у карагандинского ресторана «Древний Рим». В ходе инцидента погиб один человек. Демонстранты скандировали «Сжигать армян!» и требовали объективного расследования, сообщает Minval.az со ссылкой на казахстанские СМИ.

Вследствие инцидента один человек погиб, трое получили ранения. Задержаны трое участников поножовщины – Сохак и Торгом Малхасяны, Каир Надирбеков. Нарек Гурурян объявлен в розыск.

Каир Надырбеков, Торгом Малхасян, Сохак Малхасян, Нарек Гурурян — слева направо

Прокуратура Карагандинской области опровергла сообщения о межэтническом характере драки в новогоднюю ночь возле ресторана в Караганде.

В социальных сетях некоторые пытаются дестабилизировать обстановку и распространяют заведомо ложные данные о причинах драки с поножовщиной в Караганде, говорится в обращении прокуратуры области. Информация о том, что потасовка произошла на межнациональной почве, нацелена на манипулирование общественным мнением, указано в заявлении.

В прокуратуре призвали не поддаваться провокациям, а также напомнили, что за организацию незаконного митинга и участие в нем грозит административная или уголовная ответственность. За умышленные действия, направленные на возбуждение национальной вражды и розни, также можно отправиться за решетку.

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