Лукашенко победил Путина в голосовании на роль главы Союзного государства.

«Эхо Москвы» решило провести голосование по вопросу, кто должен возглавить союзное государство России и Беларуси. Голосование проводится в сети, а также по телефону.

Во всех случаях существенное большинство респондентов отдали свой голос в пользу Александра Лукашенко.

Тема интеграции и создания союзного государства согласно договору 1999 года получила широкое звучание после высказывания премьер-министра России Дмитрия Медведева в декабре прошлого года в Бресте.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что планов включения Беларуси в состав России не существует, интеграции двух государств описаны в Союзном договоре.

14 декабря в ходе пресс-конференции в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что под видом «глубокой интеграции» Москва может стремиться включить Беларусь в свой состав.

Minval.az