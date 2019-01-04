Арестован сторонник течения Фетуллаха Гюлена — Мехмет Гелен, схваченный и доставленный из Азербайджана сотрудниками Национальной разведывательной организации Турции (MİT).

Сотрудники MİT передали Гелена столичной полиции, сообщает «Анадолу». После юридических процедур в Бюро по борьбе с терроризмом МВД Турции Гелена доставили в прокуратуру Анкары. Прокурор Адем Акынджи допросил Гелена.

Затем суд вынес постановление об аресте Гелена, который в свое время работал учителем в школах течения Гюлена в Азербайджане.

Он был схвачен и доставлен в Турцию 29 декабря 2018 года.

Minval.az