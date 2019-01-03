Запрос об экстрадиции племянника экс-президента Армении Сержа Саргсяна — Нарека Саргсяна — направлен в Прагу. Сведения об этом подтвердила изданию Sputnik Армения руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Армении Аревик Хачатрян.

28 декабря необходимый пакет документов был направлен правоохранителям Чехии, где Саргсян был задержан, добавила она.

37-летний Нарек Саргсян — сын экс-депутата Александра Саргсяна и племянник третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Он находится в международном розыске с лета 2018 года, когда в его доме были обнаружены оружие и наркотики.

Кроме того, у него было найдено более десятка графических работ Мартироса Сарьяна, которые Саргсян отказывался вернуть одному из наследников художника.

Minval.az