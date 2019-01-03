Все мы знаем, что вилку кладут слева от тарелки, а нож — справа. Но в ресторане или на званом ужине, когда рядом с тарелкой появляется около десятка столовых приборов, многие приходят в замешательство. «Вокруг света» разбирается в хитросплетениях праздничной сервировки.

Главное правило

Речь ниже пойдет не о вспомогательных столовых приборах, которые используются, чтобы положить что-нибудь на тарелку или отрезать кусочек от блюда, а об основных. Комплект таких приборов обычно лежит у тарелки каждого, кто приглашен к столу. В него входят столовые, рыбные, закусочные, десертные и фруктовые приборы. Порядок расположения приборов соответствует порядку подачи блюд: начинать нужно с крайних приборов справа и слева и двигаться к тарелке, а сверху блюда обычно находятся приборы для десерта.

Закусочный прибор (нож, вилка)

Даже на самом изысканном обеде рядом с тарелкой, как правило, не окажется больше трех ножей и вилок. Закусочные будут самыми маленькими и крайними из них. Именно они понадобятся для салатов, заливных блюд, а также других холодных и горячих закусок. Кстати, расположение приборов справа и слева подсказывает, в какой руке правильно держать вилку или нож.

Рыбный прибор (нож, вилка)

Название этих приборов говорит само за себя: они пригодятся, когда гостям подадут блюдо из рыбы. Рыбный нож и вилка будут средними, если справа и слева от тарелки будет находиться по три прибора с каждой стороны.

Нож для рыбы больше похож на лопатку, потому что предназначен не для того, чтобы резать рыбу, а чтобы ее разделывать. Вилка обычно имеет три или четыре зубчика с прорезью посередине, что помогает при извлечении костей из поданного блюда.

Столовый прибор (нож, вилка, ложка)

Большой обеденный нож и вилка находятся ближе всего к тарелке. Они понадобятся, когда будут подаваться горячие блюда (из мяса) с гарниром. Ими же рекомендуется есть многослойные бутерброды.

Если на обеде или ужине подают суп, на стол положат и ложку. Она будет располагаться между рыбным и закусочным ножами. При этом вилки обычно кладут зубчиками вверх, а ножи повернуты острием к тарелке.

Кроме того, важно помнить, что во время еды приборы не следует класть на скатерть. Если прием пищи еще не закончен, использованные приборы кладут на края тарелки. Между прочим, когда не знаешь, чем именно есть поданное блюдо, в большинстве случаев вилка — беспроигрышный вариант.

Десертный прибор (нож, вилка, ложка)

Если с чайными и кофейными ложечками, которые подают с соответствующими напитками, все довольно очевидно и просто, то на десертных приборах, название которых вроде бы говорит само за себя, стоит отдельно остановиться. В большинстве случаев вилка и ложка для десерта находятся над тарелкой. Вилка расположена ручкой влево, а ложка — вправо. Иногда к ним добавляют десертный нож. В этом случае он лежит так же, как ложка. Поворот ручки вправо или влево подсказывает, в какую руку брать приборы.

Эти вилка, ложка и нож предназначены для тортов, пирожных, взбитых сливок и других сладостей. Иногда их не кладут на стол сразу, а подают вместе с десертом. Десертная ложка также может использоваться, когда подают бульон или яичницу.

Фруктовый прибор (нож, вилка)

Эти вилка и нож подаются с нарезанными фруктами. Их легко узнать, так как они самые маленькие из всех описанных приборов. У вилки два зубчика, благодаря которым удобно подбирать кусочки дыни или арбуза.

В качестве бонуса:

Minval.az