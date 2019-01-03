Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) планирует в 2022 году провести эксперимент по изменению орбиты астероида.

Согласно сообщению Space.com, в рамках проекта Double asteroid redirection test в период с декабря 2020 года по май 2021 года к астероиду Дидим планируется запустить аппарат, который в октябре 2022 года на скорости 6 км/с врежется в небольшой спутник, вращающийся вокруг этого астероида.

По мнению планетолога из Университета Джонса Гопкинса, Нэнси Шабо, в этой операции важная роль отведена наблюдениям за этим астероидом с помощью телескопов.

«Для того, чтобы направить аппарат точно на спутник астероида, нам нужно знать точно, где они будут находиться», — подчеркнула она, отметив, что телескопы понадобятся для того, чтобы оценить последствия столкновения космического аппарата со спутником астероида.

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