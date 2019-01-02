Все идет к тому, что, скорей всего, весной или летом будущего года (2019 — ред.), когда погодные условия позволят, Баку начнет полномасштабную войну в Нагорном Карабахе.

Подобную обеспокоенность в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am выразил военный эксперт Ван Амбарцумян. По его словам, с апреля этого года (2018 — ред.) Вооруженные силы Азербайджана стягивали сухопутные силы к границе НКР.

«Все время поступали сообщения о том, что Вооруженные силы Азербайджана стягивали к границе сухопутную военную технику, начиная с буксируемой ствольной артиллерии, самоходной ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, боевых машины пехоты, бронетранспортеров, и заканчивая основными боевыми танками. Стянуто огромное количество сил. Эти войска по сей день не убраны с позиций. То есть с передовой они так и не были возвращены на места постоянной дислокации», — подчеркнул Амбарцумян.

При этом он отметил, что недавно поступили сообщения о том, что с границы с Тавушской области Армении ВС Азербайджана сняли с боевого дежурства 707-ую бригаду, а вместо нее подтянули войска погранично-постовой службы. Сама же 707-ая бригада, со слов эксперта, была переброшена в сторону Карабаха, для укрепления наступательного потенциала ВС Азербайджана в этом направлении. «По своей мощи и вооружению войска погранично-постовой службы Азербайджана напоминают маленькое министерство обороны, так сказать армия в армии», — пояснил эксперт, добавив, что данный вид войск не имеет на вооружении наступательной военной техники и располагает, в основном, техникой оборонительного характера, за исключением, 24-ех боевых ударных вертолетов огневой поддержки «Ми -35М».

Амбарцумян также напомнил заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что «2019 год станет переломным в вопросе карабахского урегулирования». Он также напомнил, что такого же рода заявления делались и министром иностранных дел этой республики. Все это, по мнению эксперта, лишь свидетельствует о том, что в Карабахе в будущем году (2019 — ред.) следует ожидать довольно серьезного обострения. На вопрос, возможно ли, что обострение начнется зимой, военный эксперт ответил, что это маловероятно, поскольку местность в зоне возможных боевых действий местами настолько непригодна для продвижения боевой техники, что может создать серьезные проблемы наступающей армии даже весной, не говоря уже о зиме.

«Я думаю, что серьезное обострение, скорей всего, начнется под конец лета будущего года (2019 — ред.). Зимой воевать нелегко. Вся техника работает на дизельном топливе. Топливо вынуждены зимой подогревать, как минимум, два раза в день…Зимой могут быть какие-то мелкие обострения в виде диверсионно-разведывательных операций, активизации снайперских групп и так далее», — резюмировал эксперт.

Minval.az