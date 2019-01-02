Вечеринки, на которых вы практически ни с кем не знакомы, могут быть очень неловкими, особенно если вы не знаете, как завести разговор. Можно, конечно, положиться на старое-доброе «чем вы занимаетесь?», но в этом случае вы рискуете прослыть самым неинтересным и неоригинальным из гостей.

Возможно, вы хотите наладить новые профессиональные связи или же просто произвести хорошее впечатление на друзей друзей – какой бы ни была ваша цель, пользоваться надоевшими клише – не лучшая идея. Чтобы разнообразить свою речь, «Бизнес инсайдер» предлагает вам попробовать одну из этих фраз. Они должны помочь вам перейти к полноценной беседе с людьми, которых вы встретили впервые в жизни.

«Привет»

Улыбка, ваше имя и уверенное рукопожатие временами могут произвести нужный эффект, пишет Ариелла Кумбс, контент-менеджер сервиса Careerealism.com.

«Иногда самый простой способ познакомиться с кем-то – это протянуть руку и сказать «привет», — пишет она.

«Как ты развлекаешься в свободное от работы время?»

Личные вопросы о том, чем люди занимаются в свободное время, могут помочь укрепить отношения, рассказала в беседе с Refinery29 Шэн Уайт, владелица компании Women’s Peak Perfomance Coaching.

Вопрос об увлечениях людей вне работы являются «частично личными и вполне допустимыми в профессиональной среде, — говорит Уайт — так вы сможете добавить в разговор непринужденности и веселья и в то же время узнать, что воодушевляет людей – что приносит им настоящее удовольствие».

«Эй, ребята, не возражаете, если я присоединюсь к вам и просто послушаю?»

Тим Феррисс, автор книги «Четырехчасовая рабочая неделя», раскрыл свою собственную политику: если на мероприятии по налаживанию деловых связей беседуют два человека, тогда прерывать их будет невежливо – но если общается группа из трех и более человек, то можно вежливо спросить у них разрешения присоединиться к разговору.

После того как вам разрешили присоединиться, слушайте, пока кто-то не произнесет что-либо непонятное для вас. В этот момент Феррисс советует сказать: «Не могли бы вы объяснить получше?» Скорее всего, кто-нибудь спросит, кто вы, и вы сможете представиться.

«Честно говоря, единственный человек, которого я здесь знаю, это бармен, и я познакомился с ним всего две минуты назад. Могу я представиться?»

Юмор – отличный способ расположить к себе другого гостя и начать с ним живую беседу.

«Хммм, не могу понять, что это за блюдо. Вы не знаете?»

Вместо того чтобы молча стоять в очереди к столу, используйте возможность и начните разговор на тему, волнующую всех – говорите о еде.

Спросите соседа по очереди, какая из закусок приглянулась ему, и узнайте его мнение о непонятном блюде, пишет Кумбс. «Кто знает, может быть, этот поход в буфет обернется для вас не только полным желудком, но и новым знакомством».

«Эй, вы ведь друг…?»

Даже если вы не уверены, что сами действительно знакомы с тем человеком, вы можете подойти к кому-то и спросить, знает ли он другого человека на мероприятии, советует Джессика Гордон из The Daily Muse.

Если вам скажут нет, изобразите легкое удивление, а разговор тем временем продолжится.

«Собираетесь куда-нибудь в ближайшее время?»

Многие планируют на отпуск путешествие, и разговор на эту тему практически точно выйдет оживленным, потому что часто люди представляют, куда бы хотели поехать, пусть и в отдаленном будущем, и им нравится об этом говорить. А если детали будущего путешествия пока не известны, ваш собеседник может сказать: «А я бы хотел отправиться в…».

«Вы живете где-то поблизости?»

Вопрос про место жительства позволит вам начать органичный разговор, потому что «непохоже, что вы спрашиваете это просто для галочки».

«Слышали ли вы о…?»

Постарайтесь в день встречи почитать новости, чтобы узнать чье-то мнение о том или ином вопросе, особенно если это касается чьей-то профессиональной деятельности. На такую тему можно говорить достаточно долго, и это покажет, что вы стараетесь быть в курсе происходящего в мире. Выгодная для всех ситуация.

«А вы уже начали смотреть…?»

Если сейчас это самый популярный сериал, скорее всего, люди по меньшей мере о нем слышали. А если они уже успели стать поклонниками шоу, то могут обсудить с вами все подробности.

Если человек еще не смотрел «Игру престолов» или «Мир Дикого Запада», можно узнать, какой сериал он недавно смотрел. В какой-то момент вы обязательно найдете общие интересы.

«Красивые туфли!»

Если вам действительно понравилось что-то из одежды или обуви человека, похвалите его выбор. Прежде всего, человеку будет приятно услышать такое, и вы можете продолжить разговор вопросом, где он купил эту вещь. А дальше уже можно обсудить вечеринку или знакомых.

«Вечеринка становится жаркой. Не возражаете, если я присоединюсь к вам – здесь потише?»

Найдите кого-то, кто не очень активно участвует в дискуссиях, и представьтесь.

Раз человек стоит в одиночестве и выглядит потерянным, скорее всего, ему не очень комфортно в этой обстановке. Заговорив с этим человеком, вы, возможно, поможете ему расслабиться и войти в компанию.

«Что вы думаете об этом…?»

Разговор обычно строится вокруг общих тем, поэтому можно поднять тему, которая точно вас объединяет – обсудите происходящее вокруг.

Вопросы о мероприятии, о теме обсуждения или даже о ресторанах поблизости позволят вам обоим участвовать в разговоре.

«Можете что-нибудь посоветовать или рассказать о…?»

Возможность использовать свой опыт и помочь вам позволит людям почувствовать себя лучше и наладить с вами связь.

Вы можете спросить о чем угодно – от проекта по работе до того, какой автомобиль вам лучше купить. Главное, старайтесь по-настоящему слушать и обдумывать советы людей.

«Что вас больше всего привлекает в вашей работе?»

Если вам действительно интересно узнать, чем зарабатывает на жизнь ваш собеседник, можно задать дополнительный вопрос – например, спросить, что именно так привлекает в этом занятии человека, или что больше всего ему запомнилось из опыта.

«Друзья, с вами говорить намного интереснее, чем с предыдущей группой»

Если все перечисленное выше не помогает, попробуйте что-нибудь неожиданное, например вступить в разговор с репликой о том, как эта группа выглядит со стороны, пишут редакторы The Daily Muse.

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