В современном мире появление новых стран и территориальные изменения приветствуются не всегда или, по крайней мере, вызывают вопросы. В прошлом это было типичным явлением. Государства появлялись и так же быстро исчезали. «Вокруг света» знакомит вас с исчезнувшими государствами.

Республика Вермонт

Республикой Вермонт называлась территория одноименного штата США в период с 1777 по 1791 год. Республика была независимой как от британских колоний, так и от американских Нью-Йорка и Нью-Гэмпшира.



Флаг Вермонта

В Вермонте было отменено рабство, существовала своя конституция и собственная валюта. При этом жители самопровозглашенного государства считали себя американцами и стремились присоединиться к Соединенным Штатам в качестве четырнадцатого штата. В 1791 году так и случилось.

Любопытно, что с 2003-го в штате существует мирное движение за возвращение Вермонту независимости.

Территория Нейтральный Мореснет

Нейтральный Мореснет — это территория площадью 3,5 кв. км между современными Германией, Нидерландами и Бельгией, увидеть которую на карте можно было в 1816–1920 годах. Решение о нейтральном статусе было принято после завершения наполеоновской оккупации во избежание территориальных споров: в регионе находились залежи цинковых руд.



Точка пересечения границ Германии, Нидерландов, Бельгии и Нейтрального Мореснета (сейчас территория Бельгии)

Хотя Мореснет никогда не был самостоятельным государством, у него были свои флаг и греб, а также самоуправление. На территории проживали люди без гражданства. По итогам Первой мировой войны Мореснет вошел в состав Бельгии.

Итальянская социальная республика Сало

Республика Сало, получившая название по имени небольшого города, который считался ее неофициальной столицей, просуществовала с сентября 1943 по апрель 1945 года. Это марионеточное государство было создано на территории Северной и Центральной Италии в годы Второй мировой войны, когда в страну вошли войска нацистской Германии. При содействии Третьего рейха в Сало было создано фашистское правительство, которое возглавил Бенито Муссолини. Республика прекратила свое существование в связи с капитуляцией войск нацисткой Германии и подъемом в Италии движения Сопротивления.

Тибет

В настоящее время Тибет — автономный район в составе КНР, но с 1912 по 1951 год он был фактически самостоятельным теократическим государством во главе с далай-ламой. В указанный период китайская сторона продолжала претендовать на тибетскую территорию, поэтому Китай не признает, что в те годы Тибет был независимым.



Флаг Тибета

В 1950 году китайские вооруженные силы вошли на территорию страны, и властям пришлось заключить соглашение, в котором они признали права КНР на Тибет. Далай-лама и правительство скрылись в Индии, а Китай занялся активным освоением тибетских территорий.

Объединенная Арабская Республика

В 1958–1961 годах на Среднем Востоке существовало независимое государство Объединенная Арабская Республика, в которую входили Египет и Сирия. Такое государственное образование должно было стать первым шагом на пути объединения всех арабских стран для противодействия влиянию стран Запада на Северную Африку и Ближний Восток.

В 1961 году после смены власти в стране Сирия вышла из состава республики, а Египет просуществовал под названием ОАР до 1971-го. Дальнейшие попытки создать объединенное арабское государство ни к чему не привели из-за разногласий между странами.

Сикким

Сикким — это монархическое государство, которое прекратило свое существование только в 1975 году. С середины XIX века микрогосударство находилось под протекторатом Великобритании и продолжало оставаться абсолютной монархией, просуществовавшей более 100 лет. Референдум по поводу вхождения страны в состав другого государства прошел в 1975 году, и с тех пор Сикким является одним из северо-восточных индийских штатов и граничит с китайским Тибетом, Бутаном и Непалом. Кстати, в КНР прекратили считать его самостоятельным государством только в 2003 году.



Штат Сикким на современной карте Индии

Сикким славится живописными высокогорными пейзажами. Благодаря им и своему местоположению его часто называют Шамбалой, мистической страной счастья и мудрости.

ГДР

Германская Демократическая Республика возникла после Второй мировой войны на территории зоны оккупации СССР. В ГДР входили Бранденбург, Саксония, Тюрингия, Саксония-Анхальт и Мекленбург — Передняя Померания. Республика была социалистическим государством и развивалась в просоветском ключе. С 1949 по 1990 год на территории Европы существовало две Германии — ФРГ и ГДР, и символом их разделения стала возведенная в 1961-м Берлинская стена.



Празднование 25-летия падения Берлинской стены в Берлине, 9 ноября 2014 года

Несмотря на то что немцы в продолжение нескольких десятилетий стремились к объединению, когда в 1990 году оно, наконец, произошло, оказалось, что менталитет и условия жизни в Западной и Восточной Германии значительно различались. Отчуждение не удалось окончательно преодолеть до сих пор.

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