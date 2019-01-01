В Магнитогорске в руинах дома, где произошло обрушение, найден живой одиннадцатимесячный ребенок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Челябинской области.

Незадолго до того, как ребенок был найден, спасатели услышали звуки, доносящиеся из-под обломков. «Услышали звуки [из-под завалов]. <…> Пока не понятно, [издает ли их] человек или животное», — рассказывал собеседник ТАСС. Работники МЧС начали разбирать завалы на месте, где был слышен шум.

В оперативном штабе подтвердили, что на этом месте под завалами был найден младенец. «Десятимесячный ребенок [извлечен из-под завалов]. На реанимобиле едет в больницу», — сказал представитель спасателей. В скорой помощи состояние ребенка назвали тяжелым.

В официальном Telegram-канале пресс-службы губернатора сообщается, что ребенка направят в реанимацию. «11-месячный ребенок найден живым под завалами! Готовится реанимация. Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан», — сообщили в пресс-службе.

В МЧС вначале заявили, что спасенный ребенок — девочка, однако медики позднее уточнили, что это мальчик. «Обнаружили по плачу в ходе поисковых работ. Голос услышал один из спасателей, и моментально была организована масштабная операция. В ней были задействованы десятки специалистов МЧС России. Место вероятного нахождения обследовали кинологи, но версия о пострадавшем не нашла подтверждения. Тем не менее спасатели не теряли надежду и продолжали углубляться в завал», — сообщили РБК подробности спасения ребенка в пресс-службе ведомства.

Видео спасения ребенка опубликовало издание Znak.com. На нем видно, как спасатель с младенцем на руках бежит к медикам.

По последним данным, в результате обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске погибли восемь человек. Из-за угрозы нового обрушения 1 января спасатели сообщили о приостановке работ. 2 января в Челябинской области объявлено днем траура.

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