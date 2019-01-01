Перевооружение ракетных бригад сухопутных войск России на оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» завершат в 2019 году, сообщили в департаменте информации Минобороны РФ.

«В 2019 году завершится перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных сил РФ на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие-изготовитель передаст бригадный комплект комплекса в ракетное соединение Западного военного округа.

Военные сообщили, что в составе бригадного комплекта — более 50 единиц техники, включая пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, командно-штабные машины, машины регламента и технического обеспечения.

Minval.az