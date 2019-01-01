Компания Apple выпустила рекламный ролик для продвижения iPhone XR с экраном Liquid Retina. В ролике люди в разноцветных одеждах бегут по просторам пустого города — так компания продемонстрировала основной плюс смартфона: яркость дисплея.
Компания Apple выпустила рекламный ролик для продвижения iPhone XR с экраном Liquid Retina. В ролике люди в разноцветных одеждах бегут по просторам пустого города — так компания продемонстрировала основной плюс смартфона: яркость дисплея.
Дата: 2019/01/01 20:24
Раздел: Это Интересно
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