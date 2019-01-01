Почему мельчают компании? Почему в кафе и ресторанах ужасное обслуживание? Почему в офисах фальшивые маски на лицах? Почему в госучреждениях равнодушие и хамство? Почему вокруг куча недовольных и обозленных?

Ответ один. Потому что руководители на разных уровнях не ценят своих людей, объясняет блогер Сергей Новиков.

Чтобы не терять – нужно просто ценить. А руководители думают, что их люди – просто мебель, случайно – по какой-то странной причине – одетая в человеческую одежду, рассуждает блогер.

Так вот, если вы – руководитель какой-то компании, присмотритесь повнимательнее к пяти пунктам, перечисленным ниже, и действуйте соответственно им. И ваша компания сначала обмельчает – из нее уйдут самые лучшие. Потом уйдут средние, потом останутся посредственные, которые притащат в компанию точно таких же. А что потом, спросите вы? А потом вы повесите замок на свою компанию и ее больше не будет. Потому что такое учреждение, такая организация, такая фирма будет никому не нужна. Потому что там не будет людей, отмечает Сергей Новиков.

Итак. Вот эти пять пунктов:

Первое. Мнение людей (ваших людей) – полный отстой. Просто отстой и все. Вы — начальник, и никто другой не понимает все так правильно, как вы. Остальные – дебилы. Какой смысл их слушать?

Второе. Диктатура превыше всего. Вы написали на бумажке в туалете, что мы сначала гадим, а потом моем руки. И если у вас есть какой-то недовольный, который моет руки до и после, распните его на ближайшем собрании, чтобы другим неповадно было. Не место здесь думающим. Вы сказали – все только так и делается.

Третье. Пристрелите до обеда понедельника всех креативных. К черту этих умников. Пусть они дома на кухне умничают, куда какую ложку поставить. А у вас все четко – вы сказали, и не место тут никакой изобретательности. Ваша стратегия работает уже 21 год. Правильно? К чему эти умники?

Четвертое. Никаких секретов с этими тараканами. Вы придумали какую-то стратегию, вы решили, что будет завтра. Какой смысл посвящать их в планы на будущее. Да и вообще – есть ли в этом смысл, если все они – одноклеточные.

Пятое. Вы – бог! А они все рабы. Единственная цель, с корой они приходят на работу, и вообще утром просыпаются и живут – для того, чтобы вы к лету поменяли себе тачку, а в августе посетили как минимум пять стран. И если кто-то из них вдруг решится зайти к вам обсудить зарплату – это вообще нонсенс. Потому что вы их и так кормите. Ни к чему это все.

Друзья. Вот эти пять пунктов. Действуйте.

Если же вы сотрудник компании, в которой подобное происходит, напечатайте этот список и повесьте где-то в офисе. Может быть, еще удастся спасти капитана этой «Беды».

Если же ваш руководитель с такими пунктами, которого даже язык не поворачивается назвать руководителем, уже неукоснительно исполняет эти пять пунктов, высаживайтесь с этой посудины в ближайшем порту. Ибо какой смысл тонуть с этим идиотом? – резюмирует блогер.

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