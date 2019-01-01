Аккадское государство существовало на территории современного Ирака в XXIV–XXII веках до нашей эры и считалось крупнейшей державой своего времени на территории Месопотамии. Упадок государства произошел около 4200 лет назад, тогда же, когда произошли существенные преобразования в Древнем Египте и долине реки Инд. Исследование сталагмитов на территории Ирана дало основания предполагать, что все три события связаны друг с другом. Как пишет «Вокруг света», причиной кардинальных изменений в жизни шумерской, египетской и древнеиндийской цивилизаций могло стать существенное изменение климата.

Команда под руководством Стэйси Кэролин (Stacy Carolin) из Оксфордского университета (Великобритания) изучала сталагмиты из пещеры Гол-э-Зард в 50 километрах от Тегерана. Около 4510–4260 лет назад рост сталагмитов резко замедлился, а также наблюдалось резкое увеличение количества магния и изменение в уровне изотопов кислорода. Прошло не менее 110 лет, прежде чем состав сталагмитов восстановился до прежних значений. По мнению специалистов, химические изменения в составе сталагмитов связаны с увеличением пыли в горах, что стало следствием сильной засухи. Именно засуха могла повлиять на жизнь аккадцев и привела к упадку цивилизации, а также отразилась на древнеиндийской и египетской цивилизации.

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