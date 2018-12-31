Новый год-2019 уже отпраздновали в ряде стран мира. Раньше всех Новый год встретили острова Кирибати, Тонга и Самоа в юго-западной части Тихого океана.

Затем в 2019 год вошла Новая Зеландия.

Новый год также встретили в Австралии.

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