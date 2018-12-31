Как уже сообщал Minval.az, 28 декабря на Каспии казахстанские пограничники задержали четверых браконьеров из Азербайджана. Задержание не обошлось без стрельбы, в результате которой один из нарушителей был ранен. В пограничной службе сообщили подробности произошедшего.

Изначально сообщалось, что у браконьеров изъято 40 рыб, снасти и приборы связи, однако при тщательном досмотре выяснилось, что ущерб нанесен в разы больший.

Так, в байде нарушителей обнаружено 198 рыб осетровых пород почти на 794 килограмма. Стоимость этого груза составляет 190 928 140 тенге (около 500 тыс. долларов).

В отношении нарушителей было возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы.

Minval.az