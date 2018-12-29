Во время задержания браконьеров казахстанской береговой охране пришлось открыть огонь, чтобы остановить судно нарушителей. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Нарушители были обнаружены в акватории Каспийского моря 28 декабря. На борту судна находилось четыре человека — граждане Азербайджана. Также на судне обнаружили 40 экземпляров рыб осетровых пород, десять ящиков браконьерских крючковых снастей, средства спутниковой связи и навигации, сообщила пресс-служба пограничной службы комитета национальной безопасности Казахстана.

Отмечается, что при преследовании нарушителей, чтобы остановить судно браконьеров, казахстанским пограничникам пришлось открыть огонь. Так, один из нарушителей получил касательное ранение в правое предплечье, пострадавшему оказана медицинская помощь.

По факту умышленного незаконного пересечения государственной границы Казахстана возбуждено уголовное дело.

Minval.az