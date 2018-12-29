Удар молнией по находящемуся в воздухе истребителю-бомбардировщику F/A-18 Hornet Военно-воздушных сил Кувейта попал на видео. Соответствующий ролик опубликован в Twitter.

В комментариях к видео один из пользователей сети, бывший пилот реактивного многоцелевого истребителя F-14 Tomcat, отметил, что подобное происходило с ним три раза, и сопровождалось легким шоком (ударом электрическим током).

VIDEO: Lightning bolt strikes a #Kuwaiti Air Force F/A-18 Hornet! pic.twitter.com/oBldSa1Tcf — محمد بن خالد (@MbKS15) December 28, 2018

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