Немецкие специалисты представили способ взлома системы распознавания и доступа по отпечатку ладони и рисунку вен при помощи воска и 3D-принтера. Весь процесс инженеры Берлинского технического университета продемонстрировали на конференции Chaos Communication Congress.

Специалисты, занимающиеся созданием и усовершенствованием систем компьютерной безопасности, продемонстрировали легкий и быстрый способ обхода защиты, которая основывается на рисунке вен на ладони.

Для доступа к проходу в помещение, к снятию наличных и другим действиям необходимо иметь камеру без инфракрасного фильтра, а также воск и 3D-принтер, сообщает телеканал «360».

Инженеры сфотографировали ладонь при помощи камеры и получили изображение рисунка вен требуемой ладони. После этого снимок использовали для моделирования муляжа руки на специальном принтере. Затем восковую ладонь распечатали на 3D-принтере. В ходе эксперимента все протестированные системы идентификации личности по рисунку вен на ладони приняли восковой муляж ладони за актуальный ключ и предоставили доступ к требуемым действиям и помещениям.

Minval.az