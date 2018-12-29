Немецкие специалисты представили способ взлома системы распознавания и доступа по отпечатку ладони и рисунку вен при помощи воска и 3D-принтера. Весь процесс инженеры Берлинского технического университета продемонстрировали на конференции Chaos Communication Congress.
Специалисты, занимающиеся созданием и усовершенствованием систем компьютерной безопасности, продемонстрировали легкий и быстрый способ обхода защиты, которая основывается на рисунке вен на ладони.
Для доступа к проходу в помещение, к снятию наличных и другим действиям необходимо иметь камеру без инфракрасного фильтра, а также воск и 3D-принтер, сообщает телеканал «360».