Евросоюз обнародовал документ о продлении экономических санкций в отношении России.

«Это решение действует до 31 июля 2019 года. Вступает в силу на следующий день после его опубликования в официальном журнале Европейского Союза», — говорится в сообщении.

Меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения, передает lentanovosti.ru.

Впервые их ввели на 12 месяцев 31 июля 2014 года на фоне конфликта в Донбассе. В сентябре того же года ограничения усилили. А в марте 2015-го их действие привязали к полному выполнению Минских соглашений.

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