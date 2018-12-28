Сегодня в Саратове на пресс-конференции начальника регионального управления по делам ЗАГС Юлии Пономаревой рассказали о демографической ситуации в регионе.

В частности, из информации начальника управления по делам ЗАГС, которую приводит издание «Версия Саратов», следует, что в регионе зарегистрировано 470 браков с иностранцами, из них 101 брак — с гражданами Азербайджана.

«Ещё 66 браков с гражданами Украины, 65 браков — граждане Армении, 55 — с жителями Узбекистана и 51 брак — с гражданами Казахстана. На Германию, Египет, Турцию приходится по 8 браков. С гражданами Израиля 4 брака. На Иран, Литву, Словацкую Республику приходится по 2 брака. Ещё по одному браку с гражданами республики Конго, Мадагаскара, Марокко, Италии, Бельгии, Кореи», — заключила Пономарева.

Minval.az