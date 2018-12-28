Россиянин Даниил Дубов занял первое место на чемпионате мира по быстрым шахматам в дисциплине рапид, проходящем в Санкт-Петербурге, сообщают российские СМИ.

В заключительном, 15-м туре Дубов сыграл вничью с Шахрияром Мамедьяровым, Владислав Артемьев свёл к ничьей партию со своим соотечественником Сергеем Карякиным. Норвежец Магнус Карлсен, также претендовавший на титул не смог победить американца Хикару Накамуру.

Таким образом Дубом набрал 11 очков и занял первое место, победив в девяти партиях, а ещё шесть завершив вничью.

Мамедьяров стал вторым, а Накамура — третьим. Карлсен занял пятое место.

Minval.az