В столице Кыргызстана Бишкеке впервые заработало подразделение милиции для туристов, сообщает киргизская служба Радио Свобода.

Министерство внутренних дел заявляет, что работа новой милиции – всячески помогать иностранцам, начиная от обеспечения их безопасности и предоставления медицинской помощи до подсказок о том, как ориентироваться в городе.

Все сотрудники туристической милиции обязаны знать иностранные языки и законы Кыргызстана. В приоритете – знание английского языка. Но, как сообщает МВД, среди 60 сотрудников есть и те, кто говорят на итальянском, французском и турецком языках. Половина сотрудников женщины.

Minval.az