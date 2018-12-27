Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, находящийся в международном розыске по делу об убийствах, остается гражданином России, сообщила РИА Новости его адвокат Марина Русакова.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Исмаилов получил гражданство Черногории.

«Не могу это прокомментировать, не владею такой информацией. В любом случае, могу сказать, что он остается гражданином России», — заявила адвокат.

Согласно законодательству, человек может получить второе гражданство, сохраняя российское.

Тельман Исмаилов и его брат Вагиф находятся в международном розыске. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийств двух предпринимателей — Владимира Савкина и Юрия Брылева, план преступления он разработал совместно со своими братьями Рафиком и Вагифом Исмаиловыми. Исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима.

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