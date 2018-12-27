Сотрудники Управления ФСБ по Ставропольскому краю выяснили, что двое мужчин незаконно легализовали иностранцев на территории России.

Как сообщили российскому интернет-порталу stv24.tv в пресс-службе регионального ФСБ, речь идёт о гражданине России Ахвердиеве Мансуре Насиб-оглы и гражданине Азербайджана Ибрагимове Санане Исфандияр-оглы. Мужчины поставили на поток бизнес, заключавшийся в том, что они проставляли в документах иностранцев подложные дата-штампы, якобы свидетельствующие о том, что те пересекли госграницу России и зарегистрировались на её территории.

При задержании Ахвердиев и Ибрагимов сознались в создании ими преступной схемы. Накануне, 26 декабря, в Октябрьском районном суде состоялось заседание, на котором фигурантов дела признали виновными. Ахвердиева приговорили к 1 году 3 месяцам, Ибрагимова — к 1 году 10 месяцам колонии-поселения.

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