Лидер партии «Гирчи» («Шишка») Зураб Джапаридзе готов лично поздравить 3–5 тбилисских семей с Новым годом. Для этого он объявил аукцион – победят, соответственно, наиболее платежеспособные. Интернет-торги завершатся за полчаса до Нового года. Желающих провести праздничную ночь с экстравагантным политиком пока не очень много, но ставка уже взлетела до 100-долларового эквивалента в национальной валюте – лари, сообщает «Независимая газета».

В Грузии существует старая традиция приема первого гостя. Считается, что Новый год для семьи пройдет под знаком тех черт и качеств, которые присущи тому, кто первым в наступившем году переступит порог.

Поэтому многие зазывают в гости удачливых друзей, богатых родственников, пышущего здоровьем соседа и т.д. Такой гость зовется «меквле». Чем особенным славен Зураб Джапаридзе, кроме оригинальности и политической экстравагантности, чтобы претендовать на столь важную роль, широким слоям общества неизвестно. Но, вероятно, обладает, раз уж решился взять на себя такую ответственность.

Зураб Джапаридзе и его «Гирчи» стали локомотивом движения за легализацию марихуаны и преуспели в этом, добившись в Конституционном суде вердикта: потребление травы неподсудно и является личным делом каждого человека. А уже в предвыборной программе появилось еще и обещание легализовать проституцию и отменить обязательный воинский призыв.

Minval.az