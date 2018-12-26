Нескучным выдалось Рождество для кандидатов на депортацию из якорного центра в городе Айхштетт (федеральная земля Бавария). Там россиянин и азербайджанец разгромили помещение, а затем попытались устроить пожар. Но работники центра, полицейские и пожарные успокоили дебоширов и не позволили другим мигрантам сбежать. Об этом пишет «Переселенческий вестник».

Во вторник, 25 декабря, 35-летний гражданин России и 24-летний гражданин Азербайджана, которые ожидали репатриации в специализированном центре в Баварии и должны были отправиться на родину на этой неделе, решили устроить погром в учреждении и “под шумок” сбежать. Мигранты разгромили туалет и мебель, а затем начали жечь одежду.

Сотрудники центра поняли, что своими силами не справятся, поскольку другие мигранты решили воспользоваться моментом и также попытались выбраться из учреждения. На место происшествия прибыла полиция, пожарные и скорая помощь. В целом для проведения операции было привлечено около сотни сотрудников экстренных служб.

Из-за сильного задымления всех мигрантов эвакуировали из здания. При этом один из временных обитателей депортационного центра отравился угарным газом и был доставлен в больницу.

Больше в ходе операции никто не пострадал, но материальный ущерб, нанесённый двумя мигрантами оценивают в 100 тысяч евро.

Minval.az